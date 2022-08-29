"Катастрофа для Росії почалась 29 серпня": Арестович розповів, яким буде розгром окупантів

Окупантів чекає великий розгром на полі битви: буде багато полонених та захопленої військової техніки.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що він не прогнозуватиме, коли станеться повний розгром окупантів, проте він наголосив, що перелом уже почався.

"Росіяни отримають великий розгром на полі битви: з колонами полонених, захопленою військовою технікою. Російських солдат батьківщина вкотре обманула та зробила злочинцями, змусивши вбивати жінок та дітей, а потім ганебно кинула гинути. Це все, що їх очікує. Це буде катастрофа для російських військових та їхнього суспільства. Вона почалась 29 серпня. Зараз відбувся переломний момент. Росіян чекає довга дорога до смерті. Володимире Володимировичу, у вас там нічого не свербить? Починається ваш кінець", - сказав Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині розпочали у символічну дату 29 серпня.

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