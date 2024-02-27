Катастрофа для російської авіації: скільки ворожих повітряних суден знищили захисники за лютий

У лютому ЗСУ збили 11 літаків та гелікоптер Росії на суму понад 800 млн доларів.
Українські захисники протягом лютого збили 10 бойових літаків та ударний гелікоптер Ка-52 Російської Федерації.
Арифметику "приземлених" ворожих літаків наводить журналіст Андрій Цаплієнко.
Так, за 27 днів лютого було збито 10 літаків та 1 вертоліт окупантів:
7 лютого воїни одного з механізованих підрозділів ОСУВ "Таврія" знищили ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" біля Авдіївки;
17 лютого на Східному напрямку підрозділи Повітряних Сил знищили відразу три літаки: два бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35;
18 лютого ще один Су-34 раптово припинив політ;
19 лютого українські захисники влучили в Су-34 та Су-35С;
21 лютого впав ще один Су-34;
23 лютого Росія втратила літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, яких, за даними ГУР, в Росії залишилося всього шість;
27 лютого ЗСУ збили ще два Су-34.
Відтак, за один місяць Росія позбулась семи СУ-34, двох СУ-35, одного КА-52 та одного А-50.
За підрахунками Цаплієнка, вартість втрачених повітряних машин:
- Ка-52 - 16 млн доларів;
- СУ-34 - 50 млн доларів;
- СУ-35 - 100 млн доларів;
- А-50 - 350 млн доларів.
Загалом Росіяни "викинули на вітер" близько 870 млн доларів.
Зазначимо, що в списку враховано й ворожий літак Су-34, який ЗСУ збили після опівдня 27 лютого. Таким чином, за один день окупанти втратили два літаки-штурмовики.
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