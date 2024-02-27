Катастрофа для Європи: відомий професор назвав два сценарії закінчення війни в Україні 

Професор нової та новітньої історії Західної Європи з Фрайбурзького університету Німеччини, автор книжки "Про війни і про те, як їх закінчувати" Йорн Леонгард назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню onet.pl.

За його словами, перший сценарій - це коли Україна буде змушена відмовитись від частини своєї території, проте такий "мир" буде лише умовним.

"Перший полягає в тому, що Росії вдасться використати свою перевагу в ресурсах за допомогою ще більш жорстокого насильства, мобілізованої військової економіки та внутрішніх репресій. У цьому сценарії на певному етапі Україна буде змушена поступитися територією і прийняти необов'язкову до виконання декларацію про безпеку з боку Росії. Для Путіна це могло б означати тактичну паузу до відновлення війни за наступної нагоди. Це не був би класичний переможний мир, але він, тим не менш, змусив би Росію припинити агресію, що дозволило б Путіну продавати результат як перемогу і всередині країни", - пояснив німецький професор.

Йорн Леонгард прогнозує, що це закінчиться катастрофою для Європи.

"Якщо Путіну вдалося погратись із Заходом і підірвати принципи державного суверенітету, то чому б Китаю не зробити те ж саме з Тайванем? Результатом буде світ, охоплений війнами, а принципи, розроблені протягом останніх десятиліть, лежатимуть у руїнах. Це катастрофа для Заходу і особливо для Європи", - пояснив він.

Також німецький професор спрогнозував ще один сценарій - коли Україна зможе перемогти агресора.

"Військова рішучість України. Масована атака з боку Києва дала б росіянам зрозуміти, що їхні цілі просто недосяжні військовим шляхом. За такого сценарію Путіну доведеться піти на поступки, і лише тоді відкриється вікно дипломатії, в якому вихід з війни стане більш реалістичним. Але до цього ще дуже далеко", - сказав він.

Йорн Леонгард наголосив, що Захід повинен надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, Зеленський відверто розповів, за яких умов закінчиться війна.

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