Катастрофа F-16: Сирський пообіцяв результати розслідування вже невдовзі

Генерал сказав, що "незабаром усім будуть відомі результати розслідування" щодо катастрофи F-16.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Міноборони України проводить розслідування щодо катастрофи винищувача F-16, та запевнив, що про результати повідомлять усім.

Про це головком сказав у інтерв’ю CNN.

Сирський утримався від прямої відповіді на запитання, що стало причиною аварії F-16, зазначивши, що триває розслідування.

"Зараз спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів катастрофи, падіння цього літака. Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, збив дві ракети і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння", – зауважив генерал.

Він також звернув увагу, що для навчання на винищувачах F-16 були відібрані найкращі українські пілоти, які вже мали досвід ефективного керування літаками.

"Думаю, незабаром усім будуть відомі результати розслідування. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами – знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16. Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника", – розповів головком ЗСУ.

Нагадаємо, авіаексперт, провідний науковий співробітник Держмузею авіації Валерій Романенко заявив, що хоча обставини катастрофи F-16 досі розслідують, Повітряним силам уже за тиждень були зрозумілі причини.

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