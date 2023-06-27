Катастрофа на ЗАЕС не буде схожа на Чорнобиль чи Фукусіму: експертка спрогнозувала сценарій

Науковиця зазначила, що на Запорізькій АЕС вже немає радіоактивного йоду, тож і профілактика не потрібна.

В разі теракту на Запорізькій АЕС подальший сценарій відрізнятиметься від подій після вибуху на Чорнобильській АЕС та японській Фукусімі.

Про це розповіла кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк, повідомляє "УП. Життя".

Паренюк зазначила, що після можливого теракту на ЗАЕС в Україні малоймовірні повторення чорнобильської та фукусімської трагедій.

Науковиця повідомила, що стандарти експлуатації АЕС передбачають різні сценарії можливих катастроф: як-от втрата охолоджувачів, вибух генераторних установок, землетрус та падіння на станцію літака. Паренюк пояснила, що у таких ситуаціях передбачений різний алгоритм дій, тому й з’являється така велика кількість порад – що робити у разі катастрофи.

Сценарій катастрофи на ЧАЕС

Науковиця запевнила в неможливості повторення катастрофи, як на ЧАЕС. Так, енергоблоки ЗАЕС значно краще захищені, а реактори накриті такими ж саркофагами, як і на ЧАЕС після вибуху, але значно кращими. Запорізька станція також має інші конструкції реакторів.

Сценарій катастрофи на Фукусімі

Щодо аварії на Фукусімі, то через землетрус станція втратила зовнішнє живлення і не змогла перейти на автономне внаслідок затоплення реакторів. Також припинили роботу помпи, які відкачували воду, а радіонукліди почали виходити на зовні. Паренюк допускає можливість такого сценарію і на ЗАЕС, адже за період повномасштабної війни станція вже сім разів втрачала зовнішнє живлення. У ці моменти перехід на автономне живлення станції відбувався стабільно.

"Дизельні генератори витримували. Адже на всіх станціях застосований так званий "фукусімський пакет покращень", – зауважила фахівчиня.

Вона також звернула увагу, що на ЗАЕС призупинено і охолоджено п’ять реакторів. Наразі перегрітий лише один реактор, але він був зупинений ще у вересні 2022 року.

"У Фукусімі на момент землетрусу всі реактори виробляли енергію. Зупинені вони були тільки після того, як спрацював аварійний захист реакторів, що вимкнув їх", – порівняла Паренюк.

Пити йод не треба

Раніше в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки пояснили, що ЗАЕС фактично не працює вже дев’ять місяців і за гіпотетичної аварії чи теракту викид радіоактивних речовин зі станції не міститиме ізотопів йоду. Паренюк підтвердила, що на станції вже немає радіоактивного йоду, тож і профілактика не потрібна. Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.

Можливі наслідки теракту: як підготуватися

За оцінками науковиці, в разі теракту на ЗАЕС не виключений викид інших радіонуклідів. Однак лише після катастрофи стане відомо, в яких обсягах і на якій території буде викид. Тож Паренюк радить читати офіційні джерела та виконувати розпорядження влади.

На думку експертки, найбільша можлива загроза полягає в потенційному забрудненні води. Так, науковиця порівняла викид радіонуклідів з розсипаною сіллю. Якщо це станеться на промисловому майданчику ЗАЕС, то "сіль" можна буде зібрати на місці. Однак у разі дощу вода змиє "сіль" до річки і тамтешня вода стане радіоактивною "ропою". Тож перша порада для жителів найближчої до ЗАЕС зони – не пити воду з річки Дніпро в разі катастрофи.

Воду краще заготовити заздалегідь у пляшки. У разі аварії чи теракту на станції користуватися можна буде лише водою з артезіанських свердловин.

Паренюк радить приготувати їжу в закритих контейнерах на перші кілька діб, а також підготувати рукавички та респіратори.

Щодо подальших наслідків, то вони залежать від причин аварії на ЗАЕС: вибух чи витік небезпечних речовин. Від цього залежить і територія поширення забрудненої води. Якщо забруднена вода потрапить у ґрунтові води, то на певних територіях не можна буде вживати вирощені там сільськогосподарські культури.

"Україна – це одне з найкращих місць у світі, де можна пережити атомну катастрофу. Бо у нас вже є досвід Чорнобиля. Ми знаємо, як вирощувати урожай на забруднених територіях, без ризиків для здоров’я споживача", – зазначила Паренюк.

Вона додала, що в Японії у сільськогосподарське використання вже повернули понад 90% забруднених земель.

"Так, звісно, якщо щось станеться, на забруднених територіях буде не просто жити, однак це – однозначно не кінець світу", – запевнила фахівчиня.

Загроза теракту на ЗАЕС: що відомо

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив 20 червня про додаткове замінування ворогом Запорізької АЕС. Так, вибухівку заклали до ставка-охолоджувача станції. Вже 25 червня керівник розвідки заявив, що Росія завершила підготування до теракту на ЗАЕС: окупанти розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків електростанції.

У ГУР також заявляли, що на тлі можливого теракту на ЗАЕС в Україні прораховують наслідки можливих сценаріїв.

25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що надав західним партнерам інформацію розвідки про сценарій ворога з мінуванням ЗАЕС, "який для окупантів, очевидно, затверджено". Глава держави заявив про недостатність уваги світу до загрози.

Голова МВС України Ігор Клименко повідомляв, що на випадок теракту на ЗАЕС правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків. Так, вже працюють відповідні штаби та готуються навчання. Клименко також дав українцям низку порад, як діяти одразу після можливого теракту на станції.

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