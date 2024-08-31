Катастрофа з F-16: в NYT пишуть, що це міг бути "дружній вогонь" з Patriot

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил Миколу Олещука менш ніж за тиждень після катастрофи винищувача F-16. Як пише The New York Times з посиланням на західного чиновника, який був проінформований про попереднє розслідування катастрофи, є "ознаки", що літак було збито дружнім вогнем із ракетної батареї Patriot, але також могла б бути механічна несправність і помилка пілота.

Зеленський не назвав конкретної причини звільнення, яке було відбулося через день після того, як Повітряні сили оголосили про втрату F-16 публічно, але сказав, що необхідно "посилити військове лідерство".

Літак розбився в понеділок під час захисту від інтенсивної повітряної атаки російських військ. Можливість інцидентів дружнього вогню особливо загострюється під час масованих атак ракетами та безпілотниками, кажуть військові експерти.

"Важко відстежувати, хто є своїм, а хто – чужим, особливо коли ракети летять навколо. Дружній вогонь - це величезна проблема", - сказав виданню Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, мозкового центру у Вашингтоні.

Під час катастрофи загинув пілот літака підполковник Олексій Месь. Він був одним із кількох українців, які пройшли прискорену програму підготовки перед тим, як піти в бій, що, за словами експертів, є елементом додаткового ризику.

США та Україна вже співпрацюють у розслідуванні цього питання, а міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч у Вашингтоні.

Військові експерти заявили, що, хоча втрата літака є невдачею, немає нічого незвичайного в тому, що винищувачі розбиваються навіть під час тренувальних місій мирного часу, і що вплив на загальні військові зусилля України, ймовірно, буде невеликим.

"Польоти на літаках – це дуже ризикована діяльність", - додав Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, науково-дослідного інституту в Лондоні.

Нагадаємо, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. За день до цього стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

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