Прорив оборони на Донеччині призведе до стрімкого просування Росії — The Independent / © Associated Press

Окрім економічної важливості, Донбас має і стратегічне значення у війні. Інститут вивчення війни називає його «поясом фортець». Донецька область формує головну укріплену лінію оборони, що тягнеться через Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

Про це йдеться у матеріалі The Independent.

Із посиланням на думку аналітикині Центру європейської політики (CEPA) Еліни Бекетової, там зазначають, що Україна утримує ключову оборонну лінію в Донецькій області, а саме укріплений рубіж, створюваний роками, адже війна почалася 11 років тому.

Бекетова також додала, що Росія не змогла прорвати цей рубіж з 2014 року і зазнала там значних втрат. Весь регіон щільно замінований, а українські війська готували його до оборони протягом багатьох років.

«Це не просто окопи, а глибока, багатошарова оборона з бункерами, протитанковими ровами, мінними полями та промисловими об’єктами, інтегрованими у місцевість. Тут є панівні висоти, річки та міські зони, що робить захоплення надзвичайно складним», — сказала вона.

За словами Бекетової, втрата цього укріпленого рубежу матиме «катастрофічні наслідки», адже він стримує просування Росії в центральні та західні регіони України.

«Фронт зміститься приблизно на 80 км на захід, а Росія отримає відкриту місцевість — рівнинний степ без природних перешкод, що дасть їй прямі шляхи до Харкова, Полтави та Дніпра», — пояснила вона.

Нагадаємо, українські Збройні сили стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку Донеччини. Туди було направлено додаткові сили. Ворожі підрозділи активно знищують, заявили в Генштабі ЗСУ.

Наразі біля Добропілля ЗСУ вживають контрзаходів. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, ситуація біля цього міста стане зрозумілішою до кінця тижня.