ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Донбас — "пояс фортець": чому його втрата стане переламним моментом війни

Падіння оборони Донбасу відкриє Росії шлях на Харків, Полтаву та Дніпро, попереджають експерти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Донбас — "пояс фортець": чому його втрата стане переламним моментом війни

Прорив оборони на Донеччині призведе до стрімкого просування Росії — The Independent / © Associated Press

Окрім економічної важливості, Донбас має і стратегічне значення у війні. Інститут вивчення війни називає його «поясом фортець». Донецька область формує головну укріплену лінію оборони, що тягнеться через Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

Про це йдеться у матеріалі The Independent.

Із посиланням на думку аналітикині Центру європейської політики (CEPA) Еліни Бекетової, там зазначають, що Україна утримує ключову оборонну лінію в Донецькій області, а саме укріплений рубіж, створюваний роками, адже війна почалася 11 років тому.

Бекетова також додала, що Росія не змогла прорвати цей рубіж з 2014 року і зазнала там значних втрат. Весь регіон щільно замінований, а українські війська готували його до оборони протягом багатьох років.

«Це не просто окопи, а глибока, багатошарова оборона з бункерами, протитанковими ровами, мінними полями та промисловими об’єктами, інтегрованими у місцевість. Тут є панівні висоти, річки та міські зони, що робить захоплення надзвичайно складним», — сказала вона.

За словами Бекетової, втрата цього укріпленого рубежу матиме «катастрофічні наслідки», адже він стримує просування Росії в центральні та західні регіони України.

«Фронт зміститься приблизно на 80 км на захід, а Росія отримає відкриту місцевість — рівнинний степ без природних перешкод, що дасть їй прямі шляхи до Харкова, Полтави та Дніпра», — пояснила вона.

Нагадаємо, українські Збройні сили стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку Донеччини. Туди було направлено додаткові сили. Ворожі підрозділи активно знищують, заявили в Генштабі ЗСУ.

Наразі біля Добропілля ЗСУ вживають контрзаходів. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, ситуація біля цього міста стане зрозумілішою до кінця тижня.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie