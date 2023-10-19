Катастрофічні втрати солдат та техніки: чому росіянам так кортить захопити Авдіївку - історик

Наступ росіян на Авдіївку, очевидно, викликав миттєву паніку і легке відчуття тріумфу у тих, хто наполегливо переконував у силі ворога. Однак в окупантів не вистачає сил захватити місто, їм доведеться відступити з великими втратами.

Про це пише відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен, повідомляє phillipspobrien.substack.com.

"10 жовтня відбулася російська наступальна операція з метою оточення українського міста Авдіївка (яке вже понад рік є російською мішенню). Коли розпочався наступ, то про це спочатку повідомлялося як про ознаку відновлення, посилення та успіху росіян. Вони нібито тепер ефективно інтегрували комбіновану війну, включно із наступом за участі БМП, РЕБ, артилерійського контрбатарейного вогню і навіть військово-повітряних сил. Це дуже добре вписувалося в постійний наратив останніх кількох місяців про російські тактичні вдосконалення і про те, як російські військові навчаються і вдосконалюються. Однак чим більше інформації з'являлося, тим більше цей наратив відходив на другий план. Насправді, втрати Росії знову почали стрімко зростати, вона зазнала величезної кількості втрат БМП за короткий проміжок часу, а бойові якості російських солдатів виглядали все ще панічними і недостатньо підготовленими", - пише він.

Російські втрати, за даними як української сторони, так і надійних відкритих джерел, значно зросли від 11 жовтня і стали одними з найбільших за всю війну. Що стосується військової техніки, то і вони стрімко зросли.

Щодо втрат живої сили, то українські дані про російські втрати значно зросли після того, як росіяни почали атакувати Авдіївку, і деякий час вони становили понад 1000 осіб в день.

"Загалом, важко розглядати це як щось інше, окрім як значне виснаження російських сил – підтвердження на відео BalVideo, де показано, як підбито російську колону. Це досить схоже на те, що ми бачили знову і знову, коли росіяни здійснюють броньовані атаки. Це вписується в тенденцію зростання відносних втрат росіян, що спостерігається останнім часом.

Дійсно, щоразу, коли ви бачите, як російські сили починають подібні операції і зазнають таких втрат, це наближає українську перемогу. Здається, це наслідок прагнення росіян до політичних, а не стратегічних перемог. Вони готові втратити багато ресурсів, щоб захопити залишки міст, які не мають жодного економічного/стратегічного значення. Авдіївка, схоже, є ще одним прикладом цього. У бою вони не продемонстрували здатності адаптуватися в будь-який значний спосіб, хоча ми вже кілька місяців чуємо про те, що російські військові нібито навчаються і вдосконалюються. Як і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року, російські військові, схоже, використовують тактику хвиль, коли вони кидають маси погано навчених солдатів безпосередньо на поле бою без належного спорядження", - додав експерт.

Нагадаємо:

Ворожа армія постійно намагається оточити Авдіївку. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки здійснює переважно "1-й армійський корпус ДНР".

Російські окупанти обстрілюють місто з артилерії та активно користуються авіацією. Росіяни скидають на місто бомби КАБ-500.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Аналітики повідомляють, що президент РФ Володимир Путін змінив риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку Росіяни в інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні.

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