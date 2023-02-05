У Львові водій маршрутки катав дружину під наркотиками: його затримали

У салоні була лише дружина водія

У Львові водій маршрутки катав свою дружину містом у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

"Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

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На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

У суботу, 4 лютого, на Одещині сталася смертельна аварія з пішоходом, який переходив дорогу в невстановленому місці. Інцидент стався біля села Саф'яни приблизно о 18:00.

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