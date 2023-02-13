Категорично відмовився від мобілізації: на Черкащині судитимуть офіцера запасу

У Черкаській області судитимуть офіцера запасу, який категорично відмовився від мобілізації в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

За даними слідства, житель одного з міст Звенигородського району Черкаської області, будучи офіцером запасу та маючи звання старшого лейтенанта відмовився від мобілізації. Чоловік раніше отримав повістку та пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Офіцер запасу в присутності працівників військкомату категорично відмовився від проходження військової служби під час дії воєнного стану та не прибув до військової частини.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 336 КК України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області до трьох років позбавлення волі засудили переселенця з міста Соледар Донецької області. Чоловік отримав повістку, проте відмовився воювати за Україну.

Також в Одеській області судитимуть 52-річного жителя Кодимської громади, який відмовився від військової служби.

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