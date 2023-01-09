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"Категорично заборонено": Росія не оприлюднить списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Категорично заборонено": Росія не оприлюднить списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки

Колаж. Макіївка Донецької області

Схоже, що росіяни хочуть приховати реальні втрати.

Росія не публікуватиме списки загиблих мобілізованих внаслідок удару по ПТУ у тимчасово захопленій Макіївці на Донеччині. 

Про те, що офіційну інформацію про загиблих не оприлюднять, заявив у інтерв'ю військовий російський комісар Олексій Вдовін.

"Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - сказав військовий комісар Самарської області.

Він додав, що списки загиблих військовослужбовців не публікуватимуть, тому що цими даними нібито "зможуть скористатися іноземні розвідки".

"По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військових. Категорично заборонено", - додав Вдовін.

Додамо, що мобілізованих росіян із Самарської області, перед відправкою на війну до України, благословили хрестом, викраденим із Луганська. За 40 днів до удару по ПТУ №19 у тимчасово захопленій росіянами Макіївці на Донеччині й провели обряд.

Удар по ПТУ Макіївки: що відомо

У новорічну ніч, рівно опівночі, було завдано удару по колишньому профтехучилищу в захопленій Макіївці. У будівлі перебували мобілізовані військові РФ. За неперевіреною інформацією Міноборони РФ, внаслідок удару загинуло 89 військових.

Тих, хто залишився з мобілізованих у Макіївці мали відправити на фронт, аби списати як свідків.

Росіяни зазначали, що "основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом мобільних телефонів". 

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Дата публікації
Перегляди
931
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