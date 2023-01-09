"Категорично заборонено": Росія не оприлюднить списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки

Росія не публікуватиме списки загиблих мобілізованих внаслідок удару по ПТУ у тимчасово захопленій Макіївці на Донеччині.

Про те, що офіційну інформацію про загиблих не оприлюднять, заявив у інтерв'ю військовий російський комісар Олексій Вдовін.

"Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - сказав військовий комісар Самарської області.

Він додав, що списки загиблих військовослужбовців не публікуватимуть, тому що цими даними нібито "зможуть скористатися іноземні розвідки".

"По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військових. Категорично заборонено", - додав Вдовін.

Додамо, що мобілізованих росіян із Самарської області, перед відправкою на війну до України, благословили хрестом, викраденим із Луганська. За 40 днів до удару по ПТУ №19 у тимчасово захопленій росіянами Макіївці на Донеччині й провели обряд.

Удар по ПТУ Макіївки: що відомо

У новорічну ніч, рівно опівночі, було завдано удару по колишньому профтехучилищу в захопленій Макіївці. У будівлі перебували мобілізовані військові РФ. За неперевіреною інформацією Міноборони РФ, внаслідок удару загинуло 89 військових.

Тих, хто залишився з мобілізованих у Макіївці мали відправити на фронт, аби списати як свідків.

Росіяни зазначали, що "основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом мобільних телефонів".

Читайте також: