Категорія громадян, яка не підлягає обов'язкової мобілізації: кого не призвуть

Згідно з українським законодавством є ще одна категорія громадян, які під час воєнного стану не можуть бути мобілізованими

До 19 лютого 2023 подовжено воєнний стан та загальна мобілізація під час якої військовозобов’язані отримують повістки. Законодавством України передбачені категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані. Серед них військовозобов’язані, що мають члена сім’ї з інвалідністю. Про це розповів адвокат Богдан Пересада.

Як роз'яснює Богдан Пересада, відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", обов'язковому призову не підлягають військовозобов’язані, які:

мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Такі українці можуть бути мобілізовані за їхньою згодою, але лише за місцем проживання.

Щоб підтвердити це право, військовозобов'язаному потрібно написати до військкомату лист — заяву про те, що він не підлягає мобілізації та зазначити відповідні обставини. До заяви потрібно надати такі документи:

Документи про інвалідність родича (довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу).

Документи, що підтверджують родинні зв’язки. Під час зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це, потрібно щоб усі прізвища та імена збігалися, і все було зрозуміло.

Копії паспортів (військовозобов’язаного і родича з інвалідністю (1-2 сторінки)).

Конкретні вимоги щодо документів (копіям чи оригіналам) ніде незазначені.

За потреби можна попередньо відправити до військкомату нотаріально завірені копії документів цінним листом з описом вкладення, а потім прийти до військкомату особисто з оригіналами зазначених документів.

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