Катерина Осадча довела до сліз історією хлопчика з Маріуполя: "Міста нема, але море залишилося"

Ведуча Катерина Осадча у себе на сторінці в Instagram поділилася щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя.

Знаменитість розмістила пост однієї волонтерки, яка розповідає, як до її центру привезли діток з розмбомбленого Маріуполя. Діти поводилися чемно і перш ніж з'їсти печиво, то серйозно запитували, чи потрібно ще з кимось поділитися.

А коли пили воду, то після двох ковтків запитували, чи можна випити всю.

"Щоб якось розрадити братиків, ставили питання про рідне місто. Старшенький серйозно відповів: "Міста нема". А молодший братик з добротою і безпосередністю запросив: "Ви приїжджайте, море залишилось"… Це розірвало мою душу на шматки… Маріуполь… Міста нема… Але море залишилось", - поділилася волонтерка.

Своєю чергою Осадча наголосила, що зробить все, аби жахи сьогодення залишилися у пам'яті дітей лише у вигляді боротьби за свободу:

"Діти, ми обіцяємо, що ми зробимо все, аби ви жили в найбагатшій країні і всі жахи сьогодення згадували лише як боротьбу за свободу", - зазначила ведуча.

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