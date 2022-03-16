Катерина Осадча послала MARUV слідом за російським кораблем: "Віддай український паспорт"

Ведучу розізлила позиція співачки.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча різко висловилася стосовно української співачки Анни Корсун, відомої за псевдонімом MARUV.

Загалом, Анна живе та будує свою кар’єру в РФ. Коли в Україні почалася війна, виконавиця написала лише один пост з підтримкою українців.

"Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки", - написала тоді Анна.

Втім, після того, як в РФ ухвалили закон про так звані "фейки про російську армію", уродженка України почала ігнорувати війну. Співачка стала давати інтерв’ю російським ЗМП (ред. – засоби масової пропаганди), де розповідала про свою вагітність.

Катерина Осадча не витримала та послала Анну слідом за російським кораблем. Ведуча зазначила, що виконавиця не гідна паспорта громадянина України.

Катерина Осадча звернулася до MARUV / instagram.com/kosadcha

"Аню, віддай український паспорт. Отримай російський та іди за російським кораблем", - написала Осадча.

Нагадаємо, Анна Корсун не єдина українська знаменитість, яка живе в Росії та надає перевагу не помічати війну в Україні. Регіна Тодоренко поводиться, ніби нічого не відбувається. На сторінці в Instagram артистка розважає фанів та, зокрема, демонструє свій гардероб.

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