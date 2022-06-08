Катерина Осадча про позицію Ані Лорак: "Мовчати їй порадив Філіп Кіркоров"

Ведуча та авторка проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча висловила думку про тих українських артистів, які мовчать про війну Росії проти України.

Зокрема, прокоментувала Катерина Осадча й позицію співачки Ані Лорак, з якою перестала спілкуватися кума Лілія Подкопаєва.

Ведуча поділилася, що, можливо, мовчати Лорак порадив її друг Філіп Кіркоров, який також жодного слова про війну в Україні не сказав:

"Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе ж кар'єра! Думаю, після нашої Перемоги все стане зрозуміло", - сказала Осадча в інтерв'ю "КП" в Україні".

Філіп Кіркоров та Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також ведуча зазначила, що на початку війни ще намагалася достукатися до зірок-"мовчунів", втім ніхто з них не відповів:

"Зверталася багато разів і через Instagram, і в особистих повідомленнях. Минуло понад три місяці відтоді, як почалася війна. Три місяці ці люди просто мовчать! Я справді вважаю, що за таке мовчання людей з українськими паспортами треба позбавити українського громадянства. Якщо публічні люди мовчать про те, що в Україні росія розв'язала війну та вбиває українців, це означає, що вони підтримують російський режим. Тобто, ці люди підтримують війну. Тобто вони – не українці, вони не варті бути українцями", - наголосила Осадча.

MARUV, Ані Лорак, Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

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