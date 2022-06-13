Катерина Осадча розповіла історію пошуку зниклого чоловіка на Донеччині

Ведуча шоу "Голос країни" та "Світське життя" на телеканалі 1+1 Катерина Осадча за допомогою соціального проєкту "Знайти своїх" від перших днів війни допомагає українцям об'єднувати сім'ї, які через вторгнення РФ на територію України втратили одне одного.

За цей час проєкт масштабувався: отримав підтримку Національної поліції України та Національного інформаційного бюро, запущеного Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а у щоденній рубриці у "Сніданку з 1+1" глядачі можуть побачити історії зниклих українців.

13 червня в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" відбудеться прем'єра першого епізоду проєкту "Знайти своїх". У ньому глядачі побачать інтерв'ю людей, які знайшли одне одного через телеграм-канал "Пошук зниклих", а також історії українців, які і досі шукають близьких. Проєкт буде виходити щопонеділка о 21:30 у ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

Осадча у прямому включенні "Сніданку з 1+1" розповіла подробиці майбутньої прем'єри.

"Ми з командою продовжуємо шукати зниклих. Нам приємно і почесно долучитися до загальнонаціонального марафону "Єдині новини", адже таким чином ми зможемо збільшити аудиторію пошуку. У випусках програми ми будемо показувати історії не лише тих, кого шукають, а і вже знайдених та об'єднаних сімей. Наразі ми маємо багато позитивних історій пошуку не лише завдяки телеграм-каналу та волонтерам, а телебаченню. Тому маємо сподівання, що з допомогою глядачів загальнонаціонального марафону новин об'єднаних українських сімей стане ще більше. Сьогодні о 21:30 у першому епізоді ми покажемо історію об'єднання однієї з сімей, а також розкажемо, кого просто зараз шукають українці", - говорить про прем'єру Катерина Осадча.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також телеведуча розповіла, у яких регіонах зараз найбільше шукають зниклих.

"Щодня ми розуміємо, як рухається фронт, враховуючи запити на пошук. Нам навіть не потрібно відкривати новини, щоб зрозуміти, де сьогодні найгарячіша точка. Наразі найбільше всього запитів ми отримуємо з Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька. Шукають людей від 5 і до 95 років. Саме зараз в нас є дуже багато інформації від людей, яких знайшли, але вони були травмовані або контужені. Вони пам'ятають, звідки вони, але не пам'ятають телефонів близьких або їхніх імен. Ми щодня шукаємо волонтерів у гарячих точках, які могли б знаходити списки зниклих, евакуйованих або людей, які перебувають у лікарнях. Наприклад, вчора велику кількість поранених привезли до лікарень, і завдяки волонтерам ми вже маємо списки, хто саме буде проходити лікування. Тому, в котрий раз закликаємо волонтерів приєднуватися до проєкту "Знайти своїх" та допомагати у пошуку. Ми з командою віримо, що знайдемо усіх, тому обов'язково дивіться нашу прем'єру та долучайтесь до пошуку", - говорить Катерина.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча також розповіла історію пошуку зниклого Руслана Дубровського.

"Ірина шукає свого колишнього чоловіка, батька її донечки - Руслана Дубровського з Донеччини. 44-річний Руслан проживав із новою родиною на вулиці Соцмістечко в місті Торецьк на Донеччині. Рік тому чоловік став татом вдруге. Останнє, що він телефоном сказав своїй доньці, було: "Сподіваюся, будемо жити". Після цього зв'язок з ним обірвався. Ірина припускає, що чоловік досі знаходиться у прифронтовому місті, і просить допомогти його знайти. Понад усе вона мріє, щоб донечка знову почула голос тата", - говорить телеведуча.

Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження Руслана Дубровського, будь-ласка повідомте у чат-бот "Пошук зниклих" або у соцмережі "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу "1+1", що допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення РФ на територію України.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з'являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою гештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТрО та ін. Ці списки доступні за гештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним.

Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у Instagram. Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому повернулася з Німеччини. За три місяці Інна з дітьми приїхала до Києва.

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