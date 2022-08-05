Катерина Тишкевич повідомила про горе в родині: на фронті загинула близька людина

На фронті загинув наречений її сестри.

Життя Дениса, який був командиром розвідувальної групи, обірвалося поблизу Херсона.

Героя поховали 4 серпня. Про це Катерина написала на своїй сторінці в Instagram.

Сестра Катерини Тишкевич з нареченим / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Йому було лише 32 роки. Пішов до військкомату на третій день повномасштабного вторгнення. Сам. Бо вважав своїм обов’язком захищати суверенітет нашої держави. Це була неймовірна людина. Світла, ерудована, з почуттям гумору і якимось кодом порядності та інтелігентності", – описала Дениса акторка.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Тишкевич поділилася, що захисник та її сестра планували невдовзі одружитися. Пара мріяла звести затишний будинок та народити п'ятеро дітей.

"Це шалена втрата для всіх. Для нареченої, батьків, родичів, друзів та побратимів. Вічна пам’ять Герою! Невимовно красиву процесію нам довелося сьогодні побачити на власні очі. А разом з тим цілий океан сліз всіх присутніх. Гідне прощання з гідною людиною. Але цей біль з нами усіма надовго. Прощавай, наш захиснику! Вічна шана та вдячність. Спочивай з миром, ти виконав свою місію на цій землі на всі 100%. А ми будемо пам’ятати. Завжди. І не пробачимо. Ніколи", – написала знаменитість.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Нагадаємо, Аліна Астровська, живе та працює в РФ, поспівчувала людям з Донецька. Також співачка розповіла, як під час розмови з мамою ігнорує вибухи.

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