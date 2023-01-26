Катівні та рейди: як РФ перетворює окуповану Луганщину на концтабір

Терор на захоплених територіях не припиняється ні на мить.

Росіяни перетворюють захоплені території Луганщини на справжній концтабір. Вони облаштовують катівні та будують нові в’язниці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує FREEДОМ.

За його словами, чим більше у росйських військ буде втрат, тим жорстокішими будуть розправи з місцевими жителями. А методи щоразу ставатимуть більш звірячими.

Гайдай розповів, що у катівнях окупанти утримують людей, яких підозрюють у сприянні ЗСУ.

"Поки що ми точно не володіємо інформацією, але є відомості від місцевих мешканців про те, що, на жаль, у деяких районах окупованої Луганської області зроблено такі катівні. Ну, може, це не зовсім в’язниці, це більше все-таки катівні, де тримають місцевих, яких підозрюють у тому, що вони співпрацюють із ЗСУ", — зазначив він.

За інформацією голови ОВА, в регіоні почастішали вибіркові рейди серед людей. Окупанти можуть затримати просто тих, хто їм не сподобався.

"Окупанти заїжджають у якийсь населений пункт, забирають перших людей, які їм не сподобалися, у кількості 10, плюс мінус, осіб, відвозять до Луганська, вже безпосередньо до в’язниць, а звідти не завжди люди повертаються. Далеко не всі", — каже Гайдай.

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Також він прокоментував інформацію про те, що в Луганській області окупанти будують нові в’язниці. Голова ОВА певен, що такими діями росіяни Вхочуть залякати місцевих жителів, а також боротися з дезертирами у власній армії.

"Тому що на сьогодні все це робиться таким напівкустарним методом. Вони ловлять своїх дезертирів або беруть відмовників, які не хочуть іти на фронт просто як "гарматне м’ясо", потім віддають їх "кадирівцям", які далі роблять уже все, що захочуть. Починаючи від фізичної розправи, аж до смерті, закінчуючи просто насильством у найжорстокіших формах", — зазначив Сергій Гайдай.

Раніше ми писали, що поля Луганщини усіяні сотнями тіл окупантів, а росіяни не забирають своїх убитих. Загарбники не полишаюьть спроб відкинути українські війська від Кремінної, проте зазнають невдач.

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