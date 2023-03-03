Катівні в Україні були не випадковістю, а частиною ретельно продуманого плану Росії - СNN

На захоплених українських територіях окупанти створили мережу зі щонайменше 20 катівень. Зокрема, у Херсоні. Українські та міжнародні юристи стверджують, що така мережа для тортут - частина продуманої російської стратегії зі знищення української ідентичності.

Про це пише CNN з посиланням на керівника "Мобільної групи правосуддя" Вейна Джордаша, який очолює колектив міжнародних слідчих.

"Ці місця несвободи пов'язані між собою, вони поводяться дуже схоже, якщо не ідентично", - наголосив він.

Слідчі виявили, що росіяни у кількох окупованих районах діяли за дуже конкретним планом, який мав чіткі закономірності. Вони вказують на загальний план окупації України Москвою. За словами Джордаша, окупанти передбачають три етапи знищення українського опору.

"Перший етап полягає в тому, щоб затримати а, в багатьох випадках, вбити категорію людей, яких називають "лідерами". Тобто тих, хто міг би фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити опір засобами культури", - каже він.

На другому етапі розпочинався процес фільтрації. Тоді населення, яке залишається за межами катівень, підлягає постійному моніторингу та фільтрації. Тобто - щоби усі, кого підозрюють у зв'язках з "лідерами" або в організації будь-якого опору, також були ідентифіковані а депортовані до Росії або утримувалися в катівнях, де піддавалися тортурам.

Такі методи росіяни застосовували не лише в Херсоні, а також у Бучі та Бородянці ка на Київщині. Втім, каже Джордаш, що тривала окупація Херсона дозволила російським військам зайти ще далі.

"Третій етап – це знищення ідентичності. Це може включати вилучення української навчальної програми зі шкіл та конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, таких як прапори або футболки з національними кольорами. По суті, населення ізольоване, щоб знищити всі сліди української ідентичності", - пояснив він.

CNN пише, що українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки між катівнями та агресоркою Росією.

"Ці центри тортур мають фінансові зв'язки з російською державою. Фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує катівні. Тож ми маємо дуже чіткі схеми і дуже чіткі зв'язки", – сказав Джордаш, посилаючись на документи.

Автори CNN наголошують, що не змогли провести незалежну перевірку документів, на які посилається розслідування слідчих. Тим часом Джордаш пояснює, що це лише попередні результати розслідування - більше доказів російських воєнних злочинів досі виявляють.

"Для мене Херсон цікавий тим, що ви дійсно бачите мікросвіт загального злочинного плану, що сталося б з Україною, якби Росії вдалося досягти успіху в окупації величезних територій України", - зауважив він.

На його думку, більш масштабна російська окупація призвела б до безпрецедентної кількості затримань, катувань і вбивств.

Нагадаємо, росіяни перетворюють захоплені території Луганщини на справжній концтабір. Вони облаштовують катівні та будують нові в’язниці. Там окупанти утримують людей, яких підозрюють у сприянні ЗСУ.

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