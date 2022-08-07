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Катівня окупантів у Бучі: київська поліція показала місце страти мирних жителів (відео)

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Катівня окупантів у Бучі: київська поліція показала місце страти мирних жителів (відео)

Фото: скриншот з відео

Поліцейські показали катівню російських окупантів у Бучі, де було вбито п'ятьох чоловіків.

У місті Бучі, яке стало символом проявів нелюдської жорстокості російських окупаційних військ, начальник Головного управління Нацполіції Київської області генерал поліції Андрій Нєбітов показав місце, де було вбито мирних мешканців, викрадених у Гостомелі. 

Відео з цієї катівні опубліковане на його YouTube-каналі.

П'ятьох чоловіків вивезли до Бучі, щоб вибивати з них інформацію про військових, правоохоронців, волонтерів та патріотів України.

"Старший 1968 року народження, а молодшому в грудні мало виповнитися 25 років. Хочу окремо сказати про професії цих чоловіків. Один був безробітним, другий був приватним підприємцем, який володів невеликою клінінговою компанією, наймолодший займався монтажем. Тобто вони не несли військової служби, не являли собою жодної загрози для окупантів", – зазначив правоохоронець.

Нєбітов наголосив, що всі вони були розстріляні зі зв'язаними руками. Те, як виглядали їхні тіла, свідчить, що смерть могла стати для них бажаним порятунком від тортур, якими їх мучили оскаженілі російські кати. 

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил РФ, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.

 
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