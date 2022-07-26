Катували 18 годин: Gena Viter шокував історією, як окупанти знущалися з циркового артиста – фото

Український продюсер та співак Gena Viter поділився на своїй сторінці у Мережі моторошною історією про катування росіянами українця.

Артист разом з фондом із dao_charity привіз гуманітарну допомогу до села Гребельки, що на Київщині, та почув історії, від яких холоне серце.

Зокрема, він поділився, як 42-річного чоловіка з династії циркачів на ім'я Ігор, а сценічне Гоша, військові РФ катували. Окупанти ламали йому пальці, підпалювали живцем і отримували від того маніакальне задоволення.

Фото: Пресслужба Gena Viter

У перші дні окупації села, у його будинку розмістилися окупанти. Ігор повернувся додому, коли його вже зайняли росіяни. Військові не дозволили чоловікові взяти речі та зв'язали у гаражі.

"Били мене, усі, хто хотів. Один облив мене розпалювачем для багаття і підпалив. Почали тушити лише, коли зрозуміли, що разом зі мною спалять і гараж", – пригадав Гоша.

Фото: Пресслужба Gena Viter

Чоловікові вдалося втекти. Він отримав великі опіки тіла. З села він дійшов вночі пішки до Києва, як він каже, втрачати було нічого, треба було йти вперед.

Фото: Пресслужба Gena Viter

Єдине і перше, що він врятував і забрав з собою із хати – це концертна афіша його мами.

Фото: Пресслужба Gena Viter

Кілька місяців він був на західній Україні, а зараз повернувся додому, щоб його відбудувати дім до зими.

"Від слів Гоші – лише шок, але розповідь його звучить так буденно. Я шокований його мужністю, і тим, що після пережитого, в ньому залишилося стільки людяного. Історія клоуна Гоші - ще одне свідчення жорстоких злочинів росіян. Жоден українець не має пережити те, що ми переживаємо вже маже 5 місяців поспіль. Давайте підтримувати одне одного і не забувати протягати руку допомоги всім хто цього сьогодні потребує. Лише так ми переможемо, саме у єдності. А перемога буде за нами, бо українці сильна нація!" - поділився Gena Viter.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося нове фото Олега Винника. Зараз артист перебуває на лікуванні у Німеччині.

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