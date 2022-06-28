Катували, а потім розстріляли: СБУ оприлюднила фото росіян, які віддали наказ вбити цивільних на Київщині

Катували, а потім розстріляли: СБУ оприлюднила фото росіян, які віддали наказ вбити цивільних на Київщині

Майори віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв - выйськові, які керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Про це повідомили у СБУ.

"Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх. Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони", – повідомили у СБУ.

Фото: СБУ

Зрештою, майори віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Фото: СБУ

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти хочуть ввести у місті смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ.

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