Катували два дні: на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста

Катували два дні: на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста

Росіяни вимагали, аби активіст видав місце схрону зброї та місцевих побратимів.

На території тимчасово захопленої Запорізької області російські окупанти вбили громадського активіста, якого перед тим катували два дні.

Про це інформує пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека (прізвище може бути написане з помилкою. — Ред.). Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, аби той видав місце схрону зброї та місцевих побратимів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти намагалися наступати за підтримки авіації, але зазнали втрат.

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