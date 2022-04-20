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Катували струмом, аби вибити неправдиві зізнання: іноземець розповів про російський полон у Маріуполі

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Катували струмом, аби вибити неправдиві зізнання: іноземець розповів про російський полон у Маріуполі

Telegram/Людмила Денісова

Росіяни майже місяць тримали у полоні 20-річного азербайджанця, якого затримали, коли він намагався виїхати з міста.

Студент третього курсу Маріупольського державного університету Гусейн Абдуллаєв потрапив у полон до окупантів 17 березня під час спроби залишити місто. Хлопець майже місяць піддавався жорстоким катуванням з боку окупантів. 

Про це у своєму Телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Попри те, що полонений неодноразово наголошував, що він азербайджанець і показував документи, окупанти продовжували спроби вибити з нього зізнання у тому, що він військовий батальйону "Азов". При цьому загарбники використовували еклектичний струм.

Катування призупинили лише за 5–6 днів до того, як було досягнуто домовленості про звільнення Абдуллаєва, однак жорстокі побиття продовжувалися. З сусідніх камер Абдуллаєв чув крики та звуки пострілів.

Нагадаємо, СБУ встановила особи російського вбивці та його матері, який знущається з українців, які потрапляють у полон до окупантів. 

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