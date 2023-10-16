Катували струмом і не давали води: СБУ встановила особи 57 колаборантів на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру ще 57 колаборантам з окупаційного "МВС РФ" на Херсонщині.

Правоохоронці СБУ встановили особи ще 57 колаборантів, які вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону та катували українців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Підбір" ворожих поплічників до лав окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ.

"Після отримання "посад" колаборантам видали "посвідчення" та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів. Під час таких "рейдів" російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей просто "посеред" вулиці та відвозили їх до російських катівень", - розповіли в СБУ.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води.

Таким чином рашисти фабрикували "справи" проти українців, яких намагалися схилити до співпраці з ворогом або визнати себе "винними" у причетності до партизанського руху.

На підставі задокументованих злочинів повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) цим "посадовцям".

На сайті СБУ можна ознайомитись із даними зрадників, які перейшли на бік окупантів.

"Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України", - наголосили в СБУ.

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