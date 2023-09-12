Катували струмом та вбивали українців у Херсоні: прокуратура встановила особи трьох окупантів (фото)

Правоохоронці викрили ще трьох російських загарбників, які під час окупації Херсона жорстоко катували місцевих жителів та вбивали українців.

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області.

Українські правоохоронці встановили особи трьох росгвардійців, які під час окупації Херсона катували цивільних українців. Двох з них підозрюють у навмисному вбивстві цивільної особи.

Росгвардієць, який катував українців у Херсоні / Фото: Прокуратура Херсонської області

За даними слідства, підозрювані спільно з іншими окупантами від березня по жовтень 2022 року викрадали та катували українців у приміщенні ізолятора тимчасового тримання. Там росіяни катували людей, примушували їх до співпраці та вимагали свідчити проти своїх знайомих.

Підозрюваний у катування українців / Фото: Прокуратура Херсонської області

"Наразі встановлено понад двісті осіб, які утримувались у цій будівлі та щодня піддавались різним методам катувань, у тому числі застосуванню електричного струму у ділянці статевих органів. Задокументовано два факти смерті цивільних від тортур", - йдеться у повідомленні.

Кат українців у Херсоні / Фото: Прокуратура Херсонської області

Трьом росіянам, дані яких уже встановили, заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни трьом росгвардійцям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом з них ще інкриміновано умисне вбивство цивільної особи (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 30-річний уродженець Дагестану – молодший сержант 94-го полку оперативного призначення росгвардії – під час окупації ґвалтував жительку Херсонської області.

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