"Катували задля забави": звільнені британці розповіли про тортури в російському полоні

22 вересня пʼятеро звільнених громадян Великої Британії — Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл — повернулися додому. Британці стали частиною великого обміну полоненими між Росією та Україною.

Громадяни Великої Британії, які повернулися з російського полону, в інтервʼю виданню Daily Mail розповіли, як росіяни піддавали їх тортурам: били, різали ножем, інсценували смертну кару та підключали до електричного струму.

Полонені кажуть, що на борту літака дорогою до Саудівської Аравії вони вперше за кілька місяців їли "справжню їжу".

Ще один британець потрапив до російського полону. Він - парамедик, який останніми роками служив у полку "Азов" Національної гвардії України.

За його словами, він сильно схуд у полоні, оскільки їх тримали в тюремній камері по 23 години на добу. Також, за його словами, росіяни "дуже винахідливі", коли йдеться про тортури.

Вони переобладнали старий телефон таким чином, що військовополонений набирав на ньому номер, а коли циферблат повертався на місце, то бив електричним струмом.

"Були побиття, удари струмом і ще раз побиття. Один хлопець отримав ножове поранення в ногу, після чого його зашили. Думаю, нас катували задля забави", — пригадав Хардінг.

За його словами, побиття могли тривати кілька годин.

Видання пише, що британці також зазнавали психологічних тортур. Як розповів Хардінг, охоронці навіть змусили його перед розстрілом записати прощальне відео для доньки.

Раніше повідомлялося, що в Ізюмі, як і в інших містах Харківської області, російські нелюди влаштували в’язницю та кімнату тортур.

У поліції показали, як виглядає база російських окупантів в Ізюмі, де загарбники влаштували в’язницю та кімнату тортур.

Правоохоронці знайшли журнали з списком затриманих, які вели росіяни, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Ув'язнених били струмом.

Полонені захисники Маріуполя – вдома. Як родичі зустріли своїх синів та чоловіків з полону?

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