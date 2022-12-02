Катували жінок і дітей у Бучанському районі: суд виніс вирок двом військовим РФ (фото)

Окупанти вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи зброєю, били і катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували зброєю.

Двоє російських окупантів отримали вирок суду за військові злочини проти жінок і дітей у Бучанському районі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

На початку березня 2022 року військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти.

Окупанти вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи зброєю, били і катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували зброєю.

Фото: Офіс генерального прокурора

Після знущань та погроз загарбники заволоділи грошима та цінними речами людей, яких катували.

Обох військових визнано винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

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