Колишній військовополонений Максим Буткевич / © ТСН.ua

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Колишній військовополонений, до війни правозахисник та журналіст Максим Буткевич розповів про жахи російського полону — систематичні побиття, погрози стратою і сексуальним насильством для вибивання «зізнання».

Про це пише The Guardian.

Як Буткевич потрапив у полон?

Перші хвилини у російському полоні для Буткевича були приниженнями, які збліднуть у порівнянні з тим, що мало статися далі. Українець потрапив до ворожого полону у перші місяці повномасштабної війни. Буткевич та його побратими, яких заманили у пастку на східному фронті, спочатку зазнали побоїв та грабунків.

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«Було кілька ударів ногами та кулаками. Вони забрали годинники та інші речі. Коли один солдат підняв мої навушники і запитав, чиї вони, він сказав: „Ти подаруєш їх мені?“ Хоча я стояв на колінах з дулом зброї біля голови, я сказав йому ні», — згадує Буткевич, який добровольцем пішов у солдати.

За його словами, поводження ворога стало набагато жорстокішим на тлі систематичних жорстоких побиттів, тортур, погроз стратою та сексуальним насильством, спрямованих на вибивання примусового «зізнання» у вигаданому злочині.

Буткевичу зв’язали руки і ноги та привезли до недобудованої будівлі під окупованим Луганськом, де він та інші солдати зіткнулися з жорстокістю, яка стала звичною в їхньому полоні.

«Там був офіцер, який поводився набагато огидніше, намагаючись нас спровокувати. Він хотів показати, що він розумніший за звичайного солдата. Він запитав, хто одружений, і ми стояли перед ним на колінах. Він запитав, де дружини солдатів. Один відповів: „у Польщі“, інший сказав: „у Німеччині“. Він почав говорити про те, що їхні дружини робили в сексуальному плані, з хворими подробицями. Я подумав: „У цього офіцера серйозні проблеми“, — розповів колишній полонений.

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Зустріч із російськими пропагандистами

Наступного ранку Буткевича та його побратимів показали групі командувачів та пропагандистів, які приїхали. Полоненим сказали, що їх зніматимуть, аби показати, що їх захопили і добре ставляться.

«Здавалося, я їх зацікавив як єдиний офіцер», — згадує Буткевич.

Російські солдати попередили, що будуть «наслідки», якщо вони перевірять онлайн і виявлять, що боєць збрехав про своє минуле, тому він сам повідомив, що є журналістом та правозахисником.

Відбулася розмова, під час якої російські солдати наполягали на тому, що вторгнення слід характеризувати як «війну», а Буткевич заперечив, що його цікавлять лише людські втрати від того, що робить Росія.

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«Вони були здивовані, що я тримався, хоча я не сперечався», — згадує ексбранець ворога.

Погрози вбивством та побиття полонених

Більш зловісним було те, що сталося далі: перша явна погроза, що російські військові можуть убити своїх полонених.

«Вони сказали: „Ви, мабуть, думаєте, що ви військовополонений. Ви не є таким, поки вас не зареєструють. Наразі ви зникли на полі бою. Якщо ви будете погано поводитися, ми можемо піти на задній двір, щоб побачити, де ми страчували полонених, які погано поводилися“, — розповів Буткевич.

Перше серйозне побиття сталося через кілька годин.

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«Пропагандисти пішли, а через кілька годин російські військові повернулися зі спецпризначенцем. Вони сказали мені, що я повинен сказати, що хочу, аби спецпризначенець вистежував і вбивав моїх побратимів в Україні. Я сказав: „Нічого особистого, але я не можу цього сказати. Тоді нам сказали, що ми будемо вивчати українську історію“, — переповів події експолонений.

За його словами, коли «огидний» офіцер декламував те, що мало вигляд звернення президента Росії Володимира Путіна, солдатам наказали повторювати слова.

«Якщо вони помилялися або робили обмовку, мене били дерев’яною палицею. Я почав непритомніти, і моя рука розпухла. Я сказав: «Ви зламаєте мені плече», а офіцер відповів: «Ні, я знаю, що роблю». У якийсь момент він замовк, декламуючи безглузду нісенітницю, яку він бурмотів, і я міг бачити, що він отримує фізичне задоволення від процесу», — поділився Буткевич.

За його словами, після цього прийшли інші окупанти, які били бранця ногами та кулаками. Хтось із них дістав телефон і наказав полоненим сказати: «Слава Росії»

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«І нас знову попросили говорити про те, як росіяни вистежують наших побратимів. Після цього нам наказали зайти у вантажівку, і тоді я нарешті знепритомнів«, — поділився боєць.

Нарешті, прибувши до в’язниці у Луганську, солдатам дали старі матраци та рушники і сказали, що вони перебувають у СІЗО.

«У камері був лише один кран для пиття та вмивання, з досить поганою водою. Хоча нас годували тричі на день, їжа була жахливою. Дуже маленькі порції. Дуже скоро ми почали відчувати, як нас опановує голод«, — згадує Буткевич.

Це знайомий досвід для в’язнів Росії. Ті, хто повертається додому у межах узгоджених обмінів, помітно втратили вагу.

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Допити і катування полонених

У Луганську почалися допити по-справжньому.

«Вони допитували кожного з нас. У перші кілька тижнів акцент був на військовій інформації, але ми їм цього не давали. Потім вони почали намагатися підірвати моральний дух», — повідомив експолонений.

Він розповів, що полонених відвезли до того, що вони вважали «Міністерством державної безпеки ЛНР». Там деяких солдатів катували електричним струмом від дротів, що йшли до динамо польового телефонного апарату.

«Це називається „тапік“. Вони використовували його на інших солдатах, але мені лише погрожували, ставлячи [динамо] переді мною», — сказав Буткевич.

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З часом, за словами бійця, він зрозумів, що тих, хто його допитував, більше цікавило його правозахисне минуле та трирічний період перебування у Великій Британії.

«Потім — я пам’ятаю, бо це був мій день народження — мене допитували двоє хлопців. Я їх зустрічав раніше. Вони грали в „доброго поліцейського, поганого поліцейського“, — сказав ексбранець РФ.

На чоловіка чинили тиск, щоб він дав інтерв’ю «відповідальній міжнародній медіаорганізації», щоб розповісти про те, що Україна «є нацистською країною». Також розпитували про фінансування, яке Буткевич отримував від Фонду Сороса для своєї неурядової організації. Моторошно, але ці двоє також попередили полоненого, що можуть засудити його як «воєнного злочинця».

За словами Буткевича, тоді розпочався більш сфокусований режим тортур і погроз, починаючи з періодів перебування у стресових позах і побиття гумовою палицею. Українцеві знову сказали, що його можуть убити, і погрожували оральним та анальним зґвалтуванням за допомогою електрошокової палиці. Його кати пропонували три варіанти:

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підписати зізнання у воєнних злочинах і бути «дуже швидко обміняним»;

бути доправленим на місце його ймовірного «злочину», де чоловіка застрелять під час спроби втечі;

бути поміщеним до камери з ув’язненими, які зроблять його життя «пеклом».

Буткевич підписав зізнання.

«Я навіть не знав, у чому зізнався, протягом кількох днів, поки мене не відвезли до психіатричного експерта, який запитав, чи розумію я, у чому мене звинувачують», — сказав він, пізніше дізнавшись, що зізнався у націлюванні на двох цивільних жінок у селі, яке ніколи не відвідував.

«Тоді мене засудили до 13 років у виправній колонії суворого режиму», — сказав експолонений.

Судилище над Буткевичем

Він описав кафкіанський процес, сповнений «абсурду», від грубої вигадки звинувачень до «особливості» того, що всі юридичні документи мали бути підписані, включно з адвокатом, який неправдиво засвідчив, що він був присутній під час допиту.

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«Я зрозумів, що у моїй справі російські війська сильно обстріляли село. Коли вони нарешті його захопили, вони знайшли цивільних, поранених від їхнього власного вогню, і звалили провину на українських військовополонених. Це безпрограшний варіант для росіян. Вони відвертають відповідальність і мають українських „воєнних злочинців“ для параду», — розповів Буткевич.

У виправній колонії в окупованому Луганську його примушували працювати або били, поки на задньому плані тривав фіктивний судовий процес.

«Мене відвезли до Луганська до апеляційного суду та касаційного суду. Тоді я виявив, що, очевидно, у мене був адвокат у Москві. Справжній правозахисний адвокат! Я сказав, що мене примусили зізнатися під тортурами. Адвокат сказав, що у нього є докази того, що в день ймовірного злочину я був у Києві. Суду було байдуже», — розповів колишній полонений.

Звільнення з полону

17 жовтня 2024 року — після більш ніж двох років у полоні — Буткевичу сказали під час ранкової перевірки зібрати свої речі. Він не знав, куди його везуть, і не наважувався сподіватися, що його звільнять. Чоловіка відвезли на сусідній аеродром, де зібрали інших військовополонених, і їх обміняли на російських полонених, утримуваних Україною.

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«Я не думаю, що до мого полону я усвідомлював, наскільки російська пенітенціарна система відображає цінності та методи російського світу. Це не виняток. Це відображає фундаментальне ставлення до людей як до одноразового матеріалу. Якщо ви «поводитесь добре», до вас, можливо, будуть ставитися нормально, але ви повинні підкорятися. Немає жодної самостійності. Навіть охоронці говорили те саме про своє цивільне життя. Це досить гарне уявлення про те, що Росія хоче принести до України», — резюмував Буткевич.

Нагадаємо, Буткевич повернувся з російського полону у жовтні 2024 року. До повномасштабної війни він був активістом кампанії за звільнення українських політв’язнів, зокрема Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Працював журналістом на каналі СТБ та кореспондентом ТСН. Буткевич — співзасновник кількох правозахисних організацій. Він вирушив захищати Україну і потрапив у полон у червні 2022 року. За свою діяльність отримав відзнаку за захист прав людини.

Після двох років, проведених у неволі, Буткевич розповів ТСН, що робити, якщо ви потрапили у російський полон.