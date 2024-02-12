Катування цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля: повідомлено про підозру офіцеру росгвардії (фото, відео)

Під час окупації Гостомеля підозрюваний спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 людей.

Повідомлено про підозру офіцеру росгвардії в утриманні та катуванні цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля під Києвом.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" управління росгвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

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За даними слідства, під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв м перебувало 15 осіб, у найбільшій – близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

Потерпілі від дій окупанта зазнали сильного фізичного та психологічного болю / Фото: Київська обласна прокуратура

Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

Окупанти знущалися з людей та катували їх / Фото: Київська обласна прокуратура

Потерпілі зазнали сильного фізичного та психологічного болю.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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