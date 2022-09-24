Катування і зґвалтування дітей на очах рідних: слідчі ООН озвучили докази звірств росіян в Україні

Незалежна міжнародна група слідчих побувала у чотирьох регіонах, звільнених від рашистів і була шокована, йдеться в ТСН.

«Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали», - каже голова Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України Ерік Мьозе.

Те, що скоїли росіяни в Україні шокувало найдосвідченіших слідчих ООН. Останні кілька місяців за мандатом найвищого правозахисного органу організціії на звільнених територіях працювала міжнародна група експертів. Перші висновки представили на засіданні у Женеві. Примітно, що винуватців зустрічі російської делегації на ній не було. «На основі зібраних комісією доказів ми дійшли висновку, що в Україні дійсно були скоєні воєнні злочини», - запевнив Мьозе.

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За цей час слідчі встигли відвідати 27 міст і селищ на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. І опитали близько півтори сотні жертв, над якими познущалися окупанти. Побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання догола в слідчих ізоляторах. Це ще не повний і не найгірший перелік звірств. «Жертв попередньо затримували, були видимі сліди тортур на тілах, звязані руки, вогнепальні поранення в голову та перерізані горла», - констатують в комісії.

Комісія вчергове засвідчить, що будь-яким запевненням Росії, що вони не чіпають цивільних вірити не варто. «Низку атак, які ми розслідували, здійснили не розрізняючи де цивільний, а де комбатант. Йдеться про удари касетними боєприпасами, або реактивними системами залпового вогню та авіаудари по населених пунктах», - твердить Мьозе.

У списку воєнних злочинів агресора окремим пунктом - на сексуальному підґрунті. Наймолодшій жертві росіян, кажуть в ООН , лише 4 роки, найстаршій - 82. «Комісія задокументувала випадки зґвалтування, катування та незаконного ув’язнення дітей. Є приклади випадків, коли родичів змушували бути свідками злочинів», - озвучують в комісії.

Представник МЗС України, який був присутній на зустрічі у Женеві, закликає світ притягнути Кремль до відповідальності. «Своєю агресією постійний член Ради Безпеки ООН завдав серйозних наслідків правам людини. Якщо залишити без відповіді це затягне нас у темний світ безкарності та вседозволеності», - переконує український посланець Антон Кориневич.

Надалі слідчі планують розширити свої повноваження й з’ясувати усе про фільтраційні табори, примусове переміщення людей, незаконне усиновлення. І обов’язково зайти до нещодавно звільненого з-під окупації Ізюма. «Докази звірств Росії з кожним днем стають все жахливішими. Нещодавно знайшли масове поховання в Ізюмі, де на тілах є сліди тортур. Численні джерела вказують на те, що російська влада також допитала, затримала та примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України», - зазначив посол США Мішель Тейлор.

Завершити свою роботу комісія ООН має у березні наступного року. Усе, що знайдуть обіцяють передати міжнародному кримінальному суду, включно з рекомендаціями як і кого притягати до відповідальності за скоєне в Україні.

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