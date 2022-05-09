Катував мирних українців: Венедіктова назвала ім'я ще одного окупанта, який чинив звірства на Київщині

Катував мирних українців: Венедіктова назвала ім'я ще одного окупанта, який чинив звірства на Київщині

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова назвала ім'я окупанта, який чинив звірства на Київщині.

Це - командир мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ Антон Струєв.

Про це прокурорка повідомила в Facebook.

Антону Струєву українська прокуратура повідомила про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Правоохоронці встановили, що загарбник разом із іншими військовими РФ у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох мирних жителів. Він катував чоловіків, вимагаючи від них здати позиції ЗСУ та надати інформацію про місцеву територіальну оборону.

"Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал. Міноборони рф та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" цього офіцера та ставили його "героїзм" за взірець", - написала Венедіктова.

Генеральна прокурорка зазначила, що Антон Струєв - вже третій військовослужбовець цієї "миротворчої" бригади РФ, якому повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

"Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця рф і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, окупанти розстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя.

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