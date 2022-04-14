Катував українців разом з окупантами в Бучі: на Дніпропетровщині затримали колаборанта (фото, відео)

Катував українців разом з окупантами в Бучі: на Дніпропетровщині затримали колаборанта (фото, відео)

Українцю загрожує довічне позбавлення волі.

На Дніпропетровщині поліцейські затримали 62-річного мешканця Кривого Рогу, який приїхав до родичів у Бучу та перейшов на сторону Росії. Колаборант катував українців разом із окупантами.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Крім того, зрадник патрулював місто з військовими РФ, психологічно тиснув на жителів, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, бив, здавав позиції українських військових.

Після звільнення Київщини від ворога чоловік переховувався на Дніпропетровщині.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) ККУ.

Під час обшуку в помешканні зловмисника поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його співпрацю з окупантами. Фігуранту вже оголошено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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