"Катують струмом і водою, морять голодом і спрагою": "Редіс" нагадав про полонених у РФ "азовців"

На думку "Редіса", так звані "суди" у Росії покликані "покращити позицію рф в процесі обмінів полоненими".

В Росії продовжуються незаконні "суди" над полоненими "азовцями", яких жорстокою катують як фізично, так і психологічно.

Про це командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко з позивним "Редіс" написав на сторінці у Фейсбуці.

"На сьогодні рф порушила кожну з норм Женевських конвенцій. До військовополонених азовців застосовують всі можливі види тортур. Нашим полоненим побратимам завдають серйозних тілесних ушкоджень, катують струмом і водою, морять голодом і спрагою. Крім фізичного каліцтва, метою завжди є психологічне травмування", - розповів командир легендарної бригади.

На думку "Редіса", ці так звані "суди" у Росії покликані "покращити позицію рф в процесі обмінів полоненими" та "унеможливити регулярні обміни".

"Підрозділ, який показав і продовжує демонструвати високу ефективність на полі бою, цілеспрямовано дискредитують у звичний для Москви спосіб...Це публічні символічні процеси, які не мають нічого спільного із буквою закону й покликані покарати найвідданіших та найхоробріших українських бійців за їхню любов до країни. Московська тиранія жорстоко карає героїв за сміливий спротив її загарбницьким амбіціям", - підкреслив він.

Нагадаємо, медсестра розповіла моторошні подробиці про "Азовсталь".

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