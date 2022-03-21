Катя Осадча попередила про нову схему шахрайства: "Кажуть, що родичі в полоні"

Злодії намагаються нажитися на горі українців.

Зірка каналу 1+1, ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча попередила українців про шахраїв.

Так, на початку березня знаменитість створила Telegram-канал "Пошук зниклих", де люди шукають загублених у зв'язку з війною. Там юзери залишають свої контакти, з надією знайти рідних та близьких. Тепер шахраї користуються цим, телефонують, кажуть, що їхні близькі "в полоні", і вимагають перевести гроші на картку.

"Чим більше людей на нас підписано, чим більше людей ми намагаємося розшукати, тим більше, на жаль, активізуються шахраї. Людям, які залишили заявки про пошук своїх рідних, телефонують і кажуть, що їхні рідні у них в полоні", – розповіла Осадча.

Зірка додала, що наразі немає жодного підтвердження про полон цивільних. Тож тих, хто вже стикнувся з такими пропозиціями, Осадча закликала зберігати номери телефонів та не надсилати кошти. Вона додала, що злодіїв здаватимуть до кіберполіції.

"Шахраї будуть покарані, а згодом горітимуть у пеклі. Не вистачає злості, але карма - штука швидка", – додала вона.

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