"Кайф відчуваю, коли на хохла дивлюся та стріляю": росіянин ділиться з дружиною враженнями від убивств

Ба більше, він хоче ще. Тож має намір "затриматися у професії".

Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергові одкровення військовослужбовців Росії під час війни в Україні. Цього разу один з них розповідає дружині про втрати серед військових та бажання продовжити нести смерть.

Про це свідчить перехоплення розмови російського військового, оприлюднене ГУР.

Так, росіянин розповідає, як на його очах розірвало людину.

"Він кричить: "Застрельте мене", а ми його стріляти не стали, просто стік кров'ю", - розповідає солдат своїй дружині.

Цікаво, що жінка слухає із задоволенням.

"Зараз х*йня скінчиться, я продовжу цю професію. До смерті тягне", - ділиться росіянин.

Тим часом Росія не припиняє відправляти строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони. Про це свідчить інше перехоплення ГУР.

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