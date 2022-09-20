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"Кайфонув": воїн ЗСУ серед речей окупантів знайшов викрадену скрипку та зіграв на ній (відео)

"Кайфонув": воїн ЗСУ серед речей окупантів знайшов викрадену скрипку та зіграв на ній (відео)

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"Кайфонув": воїн ЗСУ серед речей окупантів знайшов викрадену скрипку та зіграв на ній (відео)

Фото: Roman Pochep

Український воїн, який захищає країну від російської армії, на фронті знайшов серед речей окупантів крадену скрипку та зіграв на ній.

Музикант, який початку повномасштабної війни захищає Україну на фронті, знайшов у зоні бойових дій скрипку, яку росіяни вкрали, але не встигли вивезти.

Про це полтавець написав у Facebook.

"Після бою, серед речей орків, які мабуть мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - написав старший солдат у лавах Збройних Сил України.

До слова, військового указом Президента від 13 липня нагороджено державною нагородою за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, окупанти перед відступом масово відбирають у місцевих автівки і майно. 

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