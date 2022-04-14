"Казаків", які брали участь в окупації Криму, відправили воювати з Україною

"Казаків", які брали участь в окупації Криму, відправили воювати з Україною

РФ через значні втрати змушена залучати до бойових дії різні квазі мілітарні організації.

Росії не вистачає особового складу для ведення війни з Україною, тому до воєнних дій залучаються різні мілітарні організації.

Про це інформує Представництво президента України в АР Крим.

За інформацією з відкритих джерел, квазі мілітарні організації РФ "Казаки Крыма и Кубани" були відправлені на війну в Україні у складі армії окупантів. Ці квазі мілітарні організації брали активну участь в окупації Кримського півострова.

Нагадаємо, що в окупованому Криму поховали 40 солдатів, які загинули на війні Росії проти України.

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