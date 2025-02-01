Казарін сказав, що може бути перемогою у війні з Росією – це не повернення територій

Навіть якщо цьогоріч вдасться розпочати мирні перемовини, Росія насамперед намагатиметься навіть не залишити за собою окуповані території, а "закріпити вразливість" України. Йдеться про позаблоковості та роззброєння нашої держави та повернення її "на орбіту" РФ.

Таку думку висловив журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін у статті для "Української правди".

"Нам добре знайомий цей сценарій, бо цей вибір нам уже пропонували. Десять років тому, одразу після других Мінських угод. Позиція Росії тоді звелася до того, що вона щоразу пропонувала Україні угоду. В обмін на повернення формального контролю над окупованим Донбасом Київ мав відмовитися від власного суверенітету. Ввести російських ставлеників до парламенту і надати "ДНР" та "ЛНР" право вето з ключових питань. Натомість Україна обрала залишитися самою собою – і повномасштабне вторгнення стало реакцією Москви на провал власної стратегії", – пише журналіст.

Казарін зазначає, саме тому, що Україна вже ходила цією дорогою, критерій перемоги у війні залишається незмінним – як 10 років тому, так і зараз. Тому головним завданням України є збереження державності та суверенітету.

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"Це стане головним доказом програшу Москви. Якщо зможемо захиститись від рецидиву вторгнення, це стане фіналом протистояння. Якщо зможемо жити, не зважаючи на Росію, це стане синонімом перемоги. Тому що у війні на знищення з суперником, що переважає, критерій перемоги досить простий. Ми перемагаємо, доки ми існуємо. А повернути та повернутися можна пізніше", – наголосив Павло Казарін.

Нагадаємо, Казарін вважає, що Курська операція ЗСУ – це величезна політична перемога, а також сигнал Заходу, що можна воювати на території Росії без ядерної війни.

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