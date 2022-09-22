"Кажуть про переговори, але оголошують мобілізацію": Зеленський в ООН звинуватив Росію у брехні

Зеленський виключив, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру.

Росія обманює світ, коли говорить про свою готовність до переговорів з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський наголосив, що росіяни кажуть про переговори, але оголошують мобілізацію і псевдореферендуми на окупованій території України

"То що тоді правда? Мобілізація в Росії – правда. Фейкові "референдуми" – це теж правда. Росія хоче війни. Це правда. Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство й міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала", – зазначив він.

Зеленський виключив, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру.

"Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією.І якщо російською відповіддю на мої слова зараз будуть нові ракети й теракти, то це засвідчить лише слабкість. Слабкість Росії. Її нездатність переважити нас, її нездатність переважити світ", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Зеленський на ГА ООН заявив, що Україна вимагає покарання за те, що було захоплено нашу територію, вбито тисячі людей, здійснено тортури і приниження.