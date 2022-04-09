"Кажуть, що ми "нацисти", а Буча - постановка акторів": Подоляк розповів про абсурдну пропаганду РФ на переговорах

"Кажуть, що ми "нацисти", а Буча - постановка акторів": Подоляк розповів про абсурдну пропаганду РФ на переговорах

Подоляк вважає, що скоро визнають термін -"російський нацизм".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником переговорів з делегацією РФ, розповів, що представники країни-окупанта на зустрічах про "мир" з українською стороною, продовжують висловлювати свої абсурдні пропагандистські переконання про "нацистів" в Україні й "постановку" в Бучі, де насправді путінські армійці закатували і жорстоко вбили чимало мирних людей.

Про це він розповів в коментарі одному із росЗМІ.

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"Вони цілком серйозно дивляться вам в очі й кажуть: "Нацисти! Стріляють по мирних жителях!" Їм говориш про Бучу, а вони підіймають очі й кажуть: "Буча – постановка акторів Голлівуду". Ось приблизно так вони відповідають. Раціональності немає, сперечатися із цим неможливо", – сказав Подоляк.

Радник президента України також порівняв дії Росії із нацистською Німеччиною. Окупанти РФ, як уточнив Подоляк, "не воюють з армією: вони воюють із мирними жителями, водночас воюють максимально тваринним, блюзнірськими способами: розчленування, вбивства... Армія РФ застосовує увесь набір огидних способів убивства людини".

"З пропаганди, бойових дій, руйнування інфраструктури, масових вбивств мирних громадян, масових зґвалтувань (війна РФ проти України) абсолютно, один в один, ідентично нападу нацистської Німеччини на країни Європи", – висловився Подоляк.

Крім того, він висловив думку, що масштабів таких руйнувань, яких зараз РФ завдала Україні, було менше в країнах Європи навіть у Другу світову війну. Водночас, Подоляк вважає, що незабаром буде офіційно визнано існування такого терміну, як "російський нацизм у XXI столітті".

Нагадаємо, Подоляк відповів, чи можуть Білорусь на прохання Кремля внести до списку країн-гаранток безпеки України.

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