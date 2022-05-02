"Кажуть, що руді приносять удачу": рятувальники показали зворушливе відео порятунку котика зі зруйнованої будівлі в Бородянці

У Бородянці Київської області надзвичайники зняли зі зруйнованої та згорілої будівлі котика.
Для цього організували цілу операцію з порятунку.
Про це повідомили в пересслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, рятувальники зняли котика з сьомого поверху зруйнованої будівлі, яку під час окупації обстрілювали військові злочинці РФ. Тварина застрягла між знищеними поверхами - сидів він на сходовій клітці.
Скільки саме часу котик провів на самоті та без їжі, зараз невідомо. Але його побачили небайдужі люди та повідомили надзвичайникам, які за допомогою рятувального автомобіля з драбиною зняли котика та передали волонтерам.
До речі, автодрабину на Київщину пригнали з іншого міста.
“Бути українцями — бути людьми і відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати. Дякуємо “ЗооПатрулю” і всім, хто тримав кулачки за цього котика. Кажуть, що руді приносять удачу. Тож нехай вона супроводжує кожне добре серце, яке долучилося до цієї неймовірної рятувальної операції”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Згодом тварину передали на обстеження ветеринарну клініку, де він вже отримує необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у Слов'янську 17-річний зрадник здавав окупантам місця дислокації ЗСУ.
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