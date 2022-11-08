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Казки на ніч від Кадирова: очільник Чечні заявив, що жоден боєць із його тікток-війська не загинув під Лисичанськом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Казки на ніч від Кадирова: очільник Чечні заявив, що жоден боєць із його тікток-війська не загинув під Лисичанськом

Фото: ТСН.ua

Кадиров вирішив налякати ЗСУ, що його тікток-війська готують "сюрпризи" для них.

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито жоден боєць із його тікток-війська не загинув під Лисичанськом Луганської області, про що раніше повідомляли у Східному угрупуванню військ ЗСУ.

Байки Кадирова наводять російські пропагандистські ЗМІ.

"Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що жоден чеченський боєць не загинув під Лисичанськом, інформацію про сотні загиблих він назвав байками. Він зазначив, що чеченські бійці зараз готують "сюрпризи" для противника", - цитують головного тіктокера Чечні.

Війна в Україні 

Росія 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Військові ЗС РФ почали наступ з півночі, півдня та сходу. Путінська армія планували захопити Київ та встановити в столиці маріонетковий режим, але ЗСУ дає відсіч окупантам уже 258 днів (станом на 8 листопада 2022 року).

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат. Бахмут, Авдіївка, Вугледар - це ті напрямки, де ворог несе величезні втрати. Це епіцентр російської війни зараз, там ідуть найжорстокіші, найкривавіші бої.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1040
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