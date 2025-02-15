Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде

Україна сміливо боролась, але повномасштабна війна проти Росії не завершиться перемогою, як у Другій світовій.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог під час Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого.

"Давайте будемо абсолютно чесними, ви пішли на надзвичайні жертви, Україна дуже сміливо боролася. Я був в Україні, досить далеко на сході, я бачив Ізюм і подібні місця. Я знаю, з чим ви стикнулися. І перше, що треба зробити, – це зупинити кровотечу, а потім уже лікувати далі. Ми не можемо зберегти життя, якщо людина продовжує стікати кров’ю. Щоб це не було, який би план не був, про нього треба добре подумати. Однак питання в тому, чи ви хочете продовжувати битися, чи ви хочете це відкласти на довгу перспективу…Канцлер Німеччини хотів об’єднати Німеччину, однак він подивився на довготривалу перспективу і сказав, ну, мабуть, це виглядатиме так у майбутньому. Якщо ми подивимося на країни Балтії, які були окуповані радянським союзом, Сполучені Штати ніколи цього не визнавали, вони говорили: "Ви можете окупувати, однак ми не визнаємо, що це ваша територія". Тож це – якраз частина процесу, і важливо розуміти, як це виглядатиме. Якщо ви думаєте про перемогу в розумінні Другої світової війни, підписання мирного договору – цього, напевно, не станеться. Нам потрібно трошки інакше на це подивитися – у тривалій перспективі", – наголосив він.

Кіт Келог також пояснив, який план мають США щодо Росії.

"І тому ми хочемо надіслати повідомлення якраз про те, що агресія є неприйнятною. Ми хочемо суверенну вільну країну, однак ми не можемо втікати від цього питання. Також ми не можемо бути такими наївними, також сподіватися. Сподівання і надія – це не повідомлення, є реальність. І частини реальності – те, що ми хочемо, щоб була суверенна, успішна, стабільна країна Україна. І для цього ми маємо зупинити російську агресію і ми це розуміємо", – резюмував він.

Раніше Келлог пояснив, на що має піти Путін, аби припинилася війна.

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