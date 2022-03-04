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Керівництво НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування України – Зеленський

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Керівництво НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування України – Зеленський

Twitter/Офіс президента України

Альянс не зможе відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за недостатню допомогу державі у війні з Росією.

Свою критику президент висловив під час відеозвернення 4 березня.

"Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні ­– це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?" ­– заявив Зеленський.

"Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо! Але... Але... Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні ви захистити свої країни, країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", – наголосив український лідер.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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