Керівництво НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування України – Зеленський

Альянс не зможе відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за недостатню допомогу державі у війні з Росією.

Свою критику президент висловив під час відеозвернення 4 березня.

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"Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні ­– це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?" ­– заявив Зеленський.

"Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо! Але... Але... Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні ви захистити свої країни, країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", – наголосив український лідер.