"Керівництво РФ ще у квітні зрозуміло, що їм не вдасться захопити всю Україну" - Міноборони Британії про пів року війни

За шість місяців повномасштабного вторгнення Росії до України окупантам не вдалося досягнути поставлених цілей щодо захоплення всієї України і уже в квітні російське керівництво повернулося до більш скромних цілей на сході та півдні України.

Зараз же наступ росіян на Донбасі досягає мінімального прогресу, бойовий дух у багатьох частинах армії РФ поганий, вони несуть втрати.

Про це йдеться у розвідці Британії 24 серпня.

"Сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. Від 2014 року диктатор Путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи", - зауважується в повідомленні.

Там нагадали, що Росія розпочала повне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни.

"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і Росія очікує на велику контратаку України. В оперативному плані Росія відчуває брак боєприпасів, техніки та персоналу", - сказано в повідомленні.

У Міноборони Британії додають, що у багатьох частинах армії низький бойовий дух, а армія значно погіршилася.

"Її дипломатична влада була зменшена, а її довгострокова економічна перспектива похмура. Через шість місяців війна Росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії заявила, що війна буде затяжною і Росія може знову атакувати Київ.

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