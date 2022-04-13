Керівництво Росії наказало знищити усі докази злочинів своєї армії в Україні – розвідка

Російські окупанти почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Після міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі Київської області російські окупанти почали возити з собою в Україні мобільні крематорії.

Роблять вони це для цього, аби за наказом керівництва РФ, знищити усі докази злочинів своєї армії в Україні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, російські війська привезли до Маріуполя 13 мобільних крематоріїв. Вони намагаються зачистити вулиці від тіл загиблих цивільних мешканців. Окрім того, окупанти вираховують свідків своїх звірських вчинків стосовно українців через фільтраційні табори для того, аби знищити.

"Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Як ми писали раніше, російські окупанти також використовують мобільні крематорії, аби спалювати у них тіла своїх загиблих військовослужбовців. Таким чином вони намагаються приховати реальну кількість своїх вбитих солдат, а також зробити видимість, що солдати зникли безвісти, аби їхнім родинам відмовили у виплатах за загиблого військового під час війни.

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