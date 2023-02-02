Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів, виділених на відбудову пошкодженої інфраструктури

Служба безпеки України блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали кошти, виділені урядом для регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та на відновлення інфраструктури.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про заступника голови Сумської ОВА та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА. Вони отримали повідомлення про підозру, а саме за:

▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом. Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші - житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Для цього, як встановили правоохоронні органи, посадовці уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Вони свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені "фірми-прокладки". За інформацією СБУ, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн.

Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

"Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності", - йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, київський підприємець розікрав понад 6 мільйонів гривень на неякісних бронежилетах.

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