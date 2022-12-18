Керівник Генштабу Британії контактує з Герасимовим: "Хотілося б, щоб спілкування стало регулярнішим"

Радакін наголосив, що вони з Герасимовим домовились не розголошувати подробиць розмов.

Очільник Генштабу Великої Британії Тоні Радакін підтримує зв'язок із керівником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим. Він хоче, щоб це спілкування стало регулярнішим.

Про це пише The Telegraph.

Радакін заявив, що контактує із Росією, "щоб уникнути гіперболізації у відносинах Заходу з Москвою, оскільки хвиля російських атак занурила в темряву кілька українських міст".

"Хотілося б, щоб це спілкування було ще регулярнішим. Я б хотів, щоб контакти з РФ були ще сильнішими, навіть якщо це будуть важкі розмови. Це відносини, що продовжуються", - заявив Радакін.

Керівник Генштабу Великої Британії пояснив, що вони з Герасимовим домовились, що не розголошуватимуть подробиць їхнього спілкування.

"Потрібно використовувати всі можливості, щоб тримати канали зв'язку з Росією відкритими і надалі. Небезпека полягає в тому, що ви настільки захоплені, що можете все перебільшувати. Вам потрібно аналізувати, але не переоцінювати, а також намагатися бути врівноваженим", - сказав Радакін.

Радакін та війна проти України

Очільник Генштабу Великої Британії Тоні Радакін підтримує Україну у війні проти російських окупантів. Відомо, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України він відвідував Москву.

У липня 2022 року Радакін також був у Києві, де зустрічався із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Відомо, що військові обговорили плани майбутніх операції з оборони України.

Наприкінці жовтня стало відомо про розмову Радакіна та Герасимова. Представник держави-агресорки тоді здійснював істеричні телефонні розмови через "брудну бомбу", проте йому ніхто не повірив. Також адмірал Великої Британії Тоні Радакін впевнений, що Росія програє війну проти України. Окупаційні війська зазнають поразки у всіх військових цілях.

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