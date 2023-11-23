Керівник МВА: в Авдіївці від 10 жовтня – найзапекліші бої за всю війну

За словами Барабаша, по позиціях ЗСУ біля Авдіївки росіяни випускають таку величезну кількість КАБів, що їх навіть не встигають порахувати.

Російські окупанти активізували свої наступальні дії в районі Авдіївки і спрямовують основні сили на промислову зону коксохімічного заводу.

Про це "24 каналу" заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, в останні кілька днів окупанти почали активніше атакувати з Донецького напрямку, з півдня.

"В Авдіївці від 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще від 2014 року. Ситуація важка без змін. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове. Вся лінія оборони під напругою", – каже Барабаш.

Керівник МВА зазначив, що упродовж одного дня по Авдіївці фіксують від 6 до 30 авіабомбових ударів. По позицій українських захисників окупанти випускають ще більше КАБів. Ці удари інколи навіть не встигають порахувати, бо їх дуже багато.

Барабаш зауважив, що упродовж наступу на Авдіївку, Путін уже вдруге приїздить у штаб в Ростові-на-Дону. Хоча під час боїв за Бахмут він приїжджав до прикордоння РФ з настановами лише один раз.

"Це говорить про те, що є пряма команда Путіна – взяти Авдіївку. І жоден із російських командирів не дасть команди на відвід військ. Це політичне рішення, ухвалене особисто Путіним. У росіян є багато резервів, техніки. Міжнародні військові інститути розповідають, що той запал, який був у ворога на початку, тепер трохи слабший, а техніка, яку вони планували кинути на Авдіївський напрямок, уже знищена майже на 80%. Проте українські військові бачать дещо іншу картину – техніки досі дуже багато", – додав керівник МВА.

Як відбуваються штурми

За його словами, окупанти штурмують, використовуючи здебільшого піхоту. Якщо говорити про фланги, то використовують тільки піхоту, техніку майже не використовують.

"Техніку росіяни використовують на Авдіївській промзоні, там покриття, яке дозволяє це робити. Асфальт хоч і пошкоджений, але вони можуть по ньому проїхати. По флангах – ні, бо погодні умови цього не дозволяють", – пояснив очільник Авдіївської МВА.

Станом на сьогоднішній ранок в Авдіївці залишаються 1365 цивільних.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають і досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

Воєнний оглядач The Economist Шашанк Джоши пояснив, чи можна говорити, що оборона Авдіївки є повторенням бахмутського сценарію та чи доцільно обороняти місто.

У статті The Wall Street Journal йшлося про те, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони.

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